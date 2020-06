Índice tem alta pelo quinto pregão e atinge 93,8 mil pontos

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em alta pelo quinto pregão seguido nesta quinta-feira (4), se aproximando dos 94 mil pontos. O dia também foi de alta para o dólar, que teve um acréscimo de 0,89% e ultrapassou de R$ 5,10.

O Ibovespa encerrou a sessão com acréscimo de 0,89%, a 93.828,61 pontos. Na mínima atingiu 92.992,63 pontos e na máxima de 94.132,30 pontos. O giro financeiro somou R$ 31,3 bilhões.

“Mesmo o cenário atual não refletindo uma realidade positiva, os ativos já estão começando a precificar uma recuperação em V das economias”, observou o estrategista Filipe Villegas, da Genial Investimentos.

Wall Street chegou a oscilar no território positivo, mas fechou com os principais índices no vermelho, quebrando um rali de quatro dias.

Já a moeda norte-americana, após alguns dias de fortes quedas, ajustou 0,89%, o que representa R$ 5,1315 na venda. Ao longo da sessão, oscilou entre alta de 1,10% (para R$ 5,1424) e queda de 1,20% (a R$ 5,0254).

Na B3, o dólar futuro ganhava 1,22%, a R$ 5,1335, às 17h01min.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)