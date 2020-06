Dia sem impostos coloca arroz e cerveja na promoção

Acontece hoje (4), em todo o país, o DLI (Dia Livre de Impostos), ação organizada pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) a fim de conscientizar sobre a alta carga tributária paga por produtos e serviços do cotidiano no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, supermercados, empórios e lavanderias aderiram à iniciativa.

Para Inês Santiago, presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), além de proporcionar a conscientização sobre a carga tributária paga pelos consumidores nos principais itens de consumo, o momento servirá como uma oportunidade para a divulgação de produtos e serviços oferecidos na Capital.

“São tributos altíssimos que oneram o crescimento das empresas e, em muitos casos, têm matado a empresa antes mesmo do seu primeiro aniversário. Nesta edição, o varejista é quem vai estabelecer o quantitativo de itens para venda. Mas é importante destacar que, com certeza, a ação acaba dando visibilidade para as empresas”, destacou.

Em Campo Grande, a rede de supermercados Nunes comercializa os seguintes produtos com descontos no valor da carga tributária incidente: arroz Tio Lautério 5 kg; açúcar cristal Casa Verde 2 kg; farinha de trigo Primor 1 kg; e biscoito Rancheiro 800 g.

Já na Cervejaria Cerv Já, os clientes podem comprar desde cerveja Skol lata 269 ml até Coca-Cola lata 220 ml com preços reduzidos.

Ainda, na Lavanderia Wash Lave, os serviços de lavagem de edredom tamanhos casal ou solteiro sairão por R$ 20,00.

No empório de cereais Pistache, os produtos incluídos no Dia Livre de Impostos foram castanha-do-pará e castanha de caju. Os descontos serão aplicados enquanto durarem os estoques.

Em Dourados, a gasolina será vendida a R$ 2,50 o litro no Posto Faleiros.

(Texto: Michelly Perez)