Carro é apreendido com mais de 800kg de maconha

Policiais militares de Ponta Porã avistaram um veículo VW/Voyage, com placas do Paraguai, transitando em alta velocidade e com o pneu furado,, tentaram abordar o individuo, porém o condutor empreendeu fuga e, mesmo diante de sinais sonoros e luminosos, elevou a velocidade e continuou desobedecendo à ordem de parada.

Durante a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma cerca de arame e, em ato contínuo, abandonou o veículo e fugiu para uma mata. Devido à falta de iluminação do local os policiais não localizaram o suspeito.

De acordo com a equipe da PM, após vistoriarem o veículo, os policiais encontraram grande quantidade de maconha que somou a quantia de 829,8 kg, divididos em 480 tabletes e 23 fardos.

No decorrer dos procedimentos foi constatado, através do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), que o veículo utilizado para o transporte do entorpecente, com placas do Paraguai, na verdade se tratava de produto de roubo ocorrido em Campo Grande (MS), em fevereiro de 2020.

O veículo e o entorpecente foram entregues no Primeiro Distrito Policial.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)