Campo-grandense Jean testa positivo para COVID-19

O volante Jean, do Cruzeiro, testou positivo para o novo coronavírus. Em nota oficial, o clube mineiro esclareceu que o sul-mato-grossense que completará 34 anos no próximo dia 24 está assintomático e já iniciou o período de isolamento social em casa. O atleta foi liberado do treinamento do elenco, realizado na quarta-feira (3), no CT Toca da Raposa II, em Belo Horizonte (MG), de acordo com a Agência Brasil.

Ainda segundo a nota oficial, as atividades foram mantidas no CT pois não houve contato direto de Jean com os outros jogadores do grupo. “Jean, como os demais atletas, seguem o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não mantém nenhum contato com outros jogadores e membros da comissão técnica durante as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional do Cruzeiro”.

Revelado ainda garoto em Campo Grande – onde mora pais e familiares – no início do anos 2000, Jean se destacou nacionalmente como lateral-direito, mas também atua no meio-campo. Coleciona títulos brasileiros por São Paulo, Fluminense, e Palmeiras, seu último clube antes de se transferir para o Cruzeiro nesta temporada.

Segundo o Wikipédia, chegou a ser convocado pela seleção brasileira, em que fez parte do elenco campeão do amistoso Superclássico das Américas, em 2012, contra a Argentina. No ano seguinte, também chegou a ser lembrado por Felipão para a Copa das Confederações.

Por meio do Instagram, o jogador agradeceu o apoio dos torcedores. “Obrigado a todos pelo carinho e pelas orac?o?es. Obrigado pela preocupac?a?o e pelo amor de voce?s! Estou bem e em casa seguindo todas as orientac?o?es.”

Em Santa Catarina, outro volante, Ralf, novo reforço do Avaí, se apresentou terça-feira (2) ao novo clube e já começou a treinar. O resultado do exame para COVID-19, realizado na semana passada, deu negativo para o novo coronavírus, mas apresentou anticorpos para a doença. De acordo com o Avaí, Ralf teve contato com o novo coronavírus, na forma assintomática, e já desenvolveu anticorpos. Desta forma, pode trabalhar com o elenco normalmente. (Com soporesportes.com.br e Agência Brasil)

(Texto:Luciano Shakihama)