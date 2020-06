Quarta-feira será de céu nublado com máxima de 29°C

A previsão do tempo para esta quarta-feira (3) em Mato Grosso do Sul, é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de chuvas em algumas áreas, como no centro sul e sudeste. Nas demais regiões, o dia será de tempo nublado.

Conforme estimativa do Instituto Nacional e Meteorologia (Inmet) os termômetros podem registrar mínima de 11°C e a máxima não deverá passar dos 29°C, com tendência a ligeira elevação. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 40%.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)