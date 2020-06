PRF apreende 1,2 tonelada de maconha e 20 Kg de skunk

Em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,2 tonelada de maconha e 20 quilos de skank.

A droga estava escondida na carroceria do caminhão Iveco Tector, de placas de Carlos Barbosa, Rio Gerande do Sul, dirigido por um homem de 35 anos, que foi abordado pela equipe da PRF no km 49 da rodovia BR 267.

Ao ser abordado, o motorista já confessou que transportava droga no veículo. Junto com ele, também estava uma mulher de 22 anos.

Os policiais realizaram uma vistoria no caminhão e encontraram um fundo falso na carroceria com diversos tabletes de droga. Ao todo foram apreendidos 1.200 quilos de maconha e 20 quilos de skank. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ajudou na remoção da droga.

Segundo o suspeito, ele teria acertado com uma pessoa em Iguatemi, para trazer o caminhão até um local próximo a divisa do estado de São Paulo e que receberia a quantia de cinco mil reais para realizar o transporte.

O casal foi preso e encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu, juntamente com o ilícito.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)