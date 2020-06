Nova morte por covid-19 em Wuhan causa indignação na China.

A morte de um médico que estava na linha de frente contra a covid-19 na China provocou uma reação contra a forma como as autoridades locais têm conduzido a resposta à pandemia no país.

Hu Weifeng morreu nesta terça-feira (02/06), depois de lutar por quatro meses contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Seu caso ganhou as manchetes na imprensa local em março, quando foram divulgadas imagens do médico internado e com a pele escurecida por problemas que vinha apresentando no fígado.

A causa exata da morte não foi divulgada segundo o jornal Global Times, controlado pelo governo, sua situação era grave e ele vinha apresentando quadro de “instabilidade emocional”.

A notícia causou uma onda de indignação nas redes sociais chinesas.

O urologista Hu Weifeng tratava pacientes no Hospital Central de Wuhan — onde a covid-19 foi identificada pela primeira vez. Ele testou positivo para o novo coronavírus em janeiro, ainda no início do surto na China, e foi transferido para diferentes hospitais para receber tratamento nos dois meses seguintes.

Sua saúde chegou a melhorar em meados de março.No fim de abril e em maio, entretanto, ele sofreu hemorragias cerebrais.

Hu e o colega Yi Fan, cardiologista, ficaram nacionalmente conhecidos em abril, depois de a imprensa oficial chinesa publicar sobre sua “dura batalha contra o vírus”.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)