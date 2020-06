Nicarágua tem salto de casos e acende alerta

A Nicarágua registrou um salto nos registros confirmados do novo coronavírus (covid-19). Em 15 dias o número de infecções foi de 25 casos para 759.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, o aumento ocorreu em picos. De um dia para o outro, de 18 para 19 de maio, foram computados 229 novos casos. Depois, em 25 de maio, quando a Nicarágua acumulava 279 contaminações, a cifra foi para 759 no dia seguinte.Os críticos do regime afirmam que o ditador teria alterado os dados para diminuir a taxa de letalidade do país.

“Com 25 casos e 8 mortes, tínhamos a maior cifra neste índice entre os países da América Central. Ortega percebeu que isso era um erro”, diz o infectologista Leonel Argüello. “Agora, aumentam os casos, mas as mortes se mantêm baixas. De todo modo, não são dados confiáveis.”

No mesmo período do salto de casos, o número de mortes saiu de 8 para chegar a 35.

O questionamento é feito por médicos independentes e pela ONG Observatório Cidadão, que entrevista profissionais de saúde e familiares de pessoas com sintomas e compara números de mortos com os de enterros.

Além de registrar que, segundo o levantamento próprio, há 2.323 casos confirmados e 465 mortes na Nicarágua, a organização diz que os chamados “enterros express”, feitos de madrugada, têm aumentado, causando reclamações de famílias, impedidas de acompanhar os funerais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou comunicado no qual afirma que “a Nicarágua tem faltado com o compromisso de ser transparente quanto as informações relacionadas ao coronavírus”.

Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também pediu à ditadura nicaraguense que dê atenção à pandemia.Contradizendo as orientações da OMS, o governo da Nicarágua não adotou medidas de isolamento social. Pelo contrário, seguiu convocando marchas e permitindo eventos religiosos e esportivos para grupos grandes.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)