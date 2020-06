Mesmo sem futebol, torcidas crescem nas redes sociais

Nesta quarta-feira (03), o Ibope Repucom divulgou seu novo ranking digital dos clubes de futebol, incluindo, pela primeira vez, o desempenho deles em mais uma rede social: o Tik Tok. E se o futebol brasileiro, em tempos de pandemia, está parado, o mesmo não se pode dizer da movimentação das torcidas.

Os 32 clubes brasileiros que já aderiram a essa nova plataforma digital totalizam 1,9 milhão de seguidores. No geral, Flamengo, Corinthians e São Paulo lideram o ranking, e a participação deles nessa rede social os consolidou nas três primeiras posições. Mas, em maio, o Fluminense se destacou ao atingir o segundo lugar no crescimento geral, graças ao maior volume de adesões no YouTube entre os 50 clubes que integram o ranking. Tudo em razão da apresentação da contratação do artilheiro Fred.

“A participação no TikTok é importante porque atrai uma base jovem de torcedores”, ressalta José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom. “Será importante explorar o prestígio dos atletas, pois são uma poderosa força de influência digital. Os clubes que já aderiram a essa plataforma estão alinhados às melhores práticas globais e vão colher os primeiros resultados de ações direcionadas para o aplicativo”, completa.

Dos 20 clubes da Série A, 17 já aderiram ao TikTok – Palmeiras, RB Bragantino e Atlético-GO ou não possuem conta oficial ou não divulgaram seus números. O ranking digital inclui 50 equipes de todas as divisões do futebol brasileiro, com seguidores no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Youtube e no TikTok.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)