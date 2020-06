Rodoviária de Campo Grande ficará fechada por 30 dias

A Prefeitura de Campo Grande optou por fechar novamente o Terminal Rodoviário para viagens intermunicipais a partir de sexta-feira (5), pelo período de 30 dias. A medida foi tomada devido ao avanço do coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, a recomendação foi do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da promotora de Justiça Filomena Fluminhan. “Eu não posso contrariar a recomendação do Ministério Público e nós estamos publicando agora no Diário Extra, o fechamento novamente do terminal rodoviário a partir de sexta-feira (5)”, afirmou nesta terça-feira (2), por meio de live no Facebook.

O fator decisivo para o fechamento da rodoviária, segundo Marquinhos, foi o aumento de casos de coronavírus no Estado. Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nas últimas 24 horas, MS teve um aumento de 78 novos casos de covid-19, totalizando 1.646 infectados pela doença.

“Não há outra possibilidade de atitude. Impressionou o número de infectados somente ontem em Dourados. Então, além da barreira sanitária que vamos intensificar na saída de São Paulo, fechado está o Terminal Rodoviário da nossa cidade”.

Ainda conforme o prefeito, foi dado um prazo de 48 horas em razão de passagens já compradas.

(Texto: Izabela Cavalcanti)