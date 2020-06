Ibovespa supera 91 mil pontos e dólar cai 3,23% na sessão

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em forte alta na sessão desta terça-feira (2), superando os 91 mil pontos, patamar que havia perdido em março. Já o dólar sofreu queda de mais de 3% e se aproximou de R$ 5,20.

Em meio a um pregão de queda generalizada da divisa norte-americana diante de otimismo quanto à recuperação da economia mundial pós-pandemia, o dólar à vista fechou em queda de 3,23%, a R$ 5,2104 na venda.

É a mais forte desvalorização percentual diária desde 8 de junho de 2018 (-5,59%) e o menor patamar de encerramento desde 14 de abril de 2020 (5,1906 reais).

A cotação operou em queda ao longo de toda esta terça-feira. Na mínima, tocou R$ 5,2046 (-3,34%) e, na máxima, marcou R$ 5,3404 (-0,82%).

Na B3, o dólar futuro cedia 2,86%, a R$ 5,2215, às 17h09min.

O real teve, de longe, o melhor desempenho entre os principais pares nesta sessão. Analistas afirmaram que essa “outperformance” decorreu ainda de fatores técnicos, com operadores correndo para desfazer de posições “bearish” (negativas) no câmbio brasileiro, construídas praticamente desde o início do ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 2,74%, a 91.046,38 pontos, patamar que havia perdido em março. O volume financeiro somou R$ 29,63 bilhões.

Nos Estados Unidos, Wall Street também fechou no azul, mas o desempenho foi mais acanhado, com os atritos entre Washington e Pequim pairando no ar, além de crescente tensão civil em solo norte-americano. O S&P 500 fechou com acréscimo de 0,82%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)