OMS alerta que Brasil ainda não atingiu pico da pandemia

Nesta segunda-feira (1º), o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou que o Brasil ainda não atingiu o pico da pandemia do novo coronavírus.

Em resposta à imprensa brasileira, o representante da OMS alertou que ainda não há como prever quando a América do Sul atingirá o pico de transmissão da Covid-19, região que tem cinco dos 10 países com maior taxa de contaminação do mundo. A lista é composta pelo Brasil, Colômbia, Chile, Peru, México, Haiti, Argentina e Bolívia.“Claramente a situação em alguns países sul-americanos está longe da estabilidade. Houve um crescimento rápido dos casos e os sistemas de saúde estão sob pressão”, alertou.

Ryan ainda explicou que essa região está sendo considerada como uma “antena” de transmissão do vírus atualmente e os países estão tendo que trabalhar para entender essa escala. Além disso, a densidade urbana e a grande quantidade de pessoas mais vulneráveis são fatores que dificultam o combate à pandemia. “Tivemos respostas diferentes. Vemos bons exemplos de governos que adotaram uma estratégia ampla, dirigidos pela ciência. Em outras situações, vemos a ausência e fraqueza nisso”, acrescentou. Por fim, Ryan disse que, neste momento, é preciso demonstrar solidariedade e trabalhar com esses países para que eles consigam controlar a pandemia do novo coronavírus.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)