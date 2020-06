Índice inicia junho em alta e se aproxima dos 89 mil pontos

O dólar e o principal índice da Bolsa Brasileira começaram junho em firme alta. A moeda norte-americana subiu 0,82% ante o real nesta segunda-feira (1º) e o Ibovespa apresentou forte alta na sessão, apresentando um aumento de 1,63%, se aproximando dos 89 mil pontos.

Com a moeda brasileira liderando as perdas globais na sessão desta segunda-feira, o Banco Central anunciou dois leilões no mercado à vista, vendendo um total de 530 milhões de dólares das reservas, o que sugere saídas líquidas de recursos do mercado local. Mesmo com os leilões, o dólar apenas saiu das máximas e seguiu em firme alta.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,82%, a R$ 5,3843 na venda. No pico do dia, a divisa foi a R$ 5,4200, apreciação de 1,49%. Na mínima, atingida ainda pela manhã cedo, desceu a R$ 5,3110, queda de 0,55%.

Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 0,88%, a R$ 5,3905, às 17h03min.

“Acho que essas imagens (dos protestos) rodando o mundo, todas as notícias sobre a crise de saúde aqui… geram insegurança no investidor estrangeiro, elevando a percepção de risco”, disse Luciano Rostagno, estrategista-chefe do banco Mizuho do Brasil.

O Ibovespa fechou em alta de 1,63%, a 88.829,12 pontos, com papéis de bancos entre as maiores contribuições para a alta, diante de perspectivas positivas para a reabertura de economias.

Na máxima da sessão chegou a superar 89 mil pontos, o que não acontecia desde março. O volume financeiro somou R$ 23,2 bilhões.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)