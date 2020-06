Cole Sprouse foi preso durante as manifestações dos EUA

Na última semana, os Estados Unidos vêm sendo palco de protestos antirracistas. O estopim que causou as manifestações foi a morte de George Floyd por um policial branco em Minneapolis, capital de Minnesota. No vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver a abordagem violenta dos oficiais da justiça, que levou ao assassinato de Floyd. De acordo com dados do Fantástico, isso fez 75 cidades americanas se mobilizassem e organizassem atos.

Como a cidade de Santa Monica, na Califórnia. O ator Cole Sprouse protestava pacificamente lá antes de ser preso. Em um post no Instagram, o ator comentou o ocorrido: “Antes que a ferocidade da mídia sensacionalista decida transformar isso sobre mim, há uma necessidade clara que a gente fale sobre o importante: Vidas Pretas Importam“.

Ele continuou: “Isso absolutamente não é uma narrativa sobre mim e espero que a mídia não transforme nisso. Isso é, e sempre será, um tempo para defender pessoas de acordo em como a situação desenrolar, promovendo um suporte educativo, demonstrando e fazendo o que é certo. Esse é o momento de contemplar o que significa ser um aliado”.

O ator explicou, de novo, que só mencionou a situação toda por ter câmeras ao redor e que não pretende mais falar sobre o assunto, pois não quer que essa seja a notícia em relação ao movimento.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Revista Capricho)