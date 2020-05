MS tem redução de 1.871 crimes no 1º quadrimestre de 2020

Dados como o Monitor da Violência, feito pelo G1, Núcleo de Estudos da Violência da USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública e números da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, revelam que Mato Grosso do Sul está se consolidando como um dos estados mais seguros do Brasil.

Relatório do Núcleo de Estatística e Análise Criminal mostra que nos primeiros quatro meses do ano (janeiro a abril), Mato Grosso do Sul teve queda de 12,56% nos delitos. Foram 1.871 crimes a menos. Dos 12 tipos de crimes, nove sofreram reduções, incluindo feminicídio (-8,3%), furtos (-11,9%) e roubos (-17,4%).

Já o Monitor da Violência revela que em março, último mês disponível da pesquisa, Mato Grosso do Sul teve o 4º menor índice de crimes violentos (1,37 para cada 100 mil habitantes). Os únicos estados que conseguiram números melhores foram São Paulo (0,73), Santa Catarina (1,10) e Rio Grande do Sul (1,32). Enquanto isso, a média nacional foi de 1,97 crimes violentos/100 mil habitantes.

Observando os dados do Monitor da Violência, chama a atenção a queda ano a ano, de forma ininterrupta, registrada pelo levantamento a partir de 2017, quando o índice de mortes violentas caiu de 23,3 para 20,6 para cada 100 mil habitantes. Um ano depois, o índice encolheu para 17,5 e, em 2019, recuou ainda mais, para 16,96.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os números são produto dos chamados três “is”: Inteligência, Investimento e Integração entre as forças de segurança, sistema penitenciário e outras secretarias.

Desde 2015, Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 130 milhões em aquisição de viaturas, armamentos, munições, comunicação e equipamentos de proteção, concursos, formação, habilitação e promoções.

É um trabalho contínuo que não para nem mesmo no ano da pandemia de covid-19. Mais de 300 viaturas vão ser entregues neste ano, entre vários outros investimentos como melhorias nas instalações das unidades de segurança.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)