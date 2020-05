Latam tem prejuízo de US$ 2,12 bilhões no 1º trimestre de 2020

A companhia aérea Latam teve prejuízo líquido de US$ 2,12 bilhões, o equivalente a R$ 11,32 bilhões, no 1º trimestre de 2020. No mesmo período do ano passado, as perdas foram de US$ 60 milhões.

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos devido à crise provocada pela pandemia de covid-19. Depois disso, a Latam anunciou que não pagaria os dividendos de 2019 aos seus acionistas.

De acordo com os dados contábeis, a receita total diminuiu 6,8%, aos US$ 2,35 bilhões, no 1º trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita com passageiros tombou 7,1%.

O relatório da Latam disse que houve um ajuste contábil de US$ 1,729 bilhão por conta da pandemia.

A companhia aérea tem dívida de US$ 7,6 bilhões nos 3 primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2019, era US$ 7,215 bilhões.

Os impactos da covid-19 continuam no 2º trimestre de 2020. Em maio, a empresa cancelou 95% dos voos programados para maio.

A empresa afirmou, porém, que o lucro operacional melhorou 17%, aos US$ 95,94 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 10,4% no período e alcançou US$ 479,064 milhões.

(Poder 360)