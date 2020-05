Governo cria plataforma para agricultores familiares de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, lançou uma plataforma digital para dar aos agricultores familiares de Mato Grosso do Sul a oportunidade de readequar o modelo de comercialização de seus produtos diante das mudanças causadas pela pandemia de coronavírus. O Estado conta atualmente com 43 mil propriedades enquadradas como agricultura familiar.

Diante do gargalo, a Superintendência de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro decidiu agir para minimizar as perdas dos produtores, tendo a inovação e a tecnologia como aliadas. Na plataforma os produtos poderão ser oferecidos gratuitamente ao mercado consumidor de vários segmentos interessados nos hortifrútis.

A plataforma recebeu o nome de Manucã. A palavra em guarani que significa ‘vou trabalhar na roça’ e é uma maneira de homenagear aqueles que tiram do campo seu sustento e levam alimentos de qualidade à mesa de muitas famílias. A plataforma já está no ar e pode ser acessada no link manuca.semagro.ms.gov.br.

A divulgação da plataforma está sendo realizada com reuniões virtuais e com equipe técnica da Agraer responsável por informar e auxiliar os produtores a se cadastrarem. O projeto também conta com apoio do SEBRAE e SENAR e da UFGD, onde dois acadêmicos da Engenharia da Computação passaram por um processo seletivo para bolsistas financiado pelo CNPq/MCTIC, que tem atuado em conjunto com a Semagro, por meio do Projeto Bioeconomia.

Dentro da plataforma não é realizado e-commerce, somente é permitido disponibilizar anúncios de oferta e demanda. É um local virtual onde agricultores familiares e consumidores podem se encontrar e anunciar tudo relacionado a produção e comercialização de frutas, hortaliças, mudas e plantas ornamentais – gratuitamente.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)