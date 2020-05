Casal é preso com mais de 150 kg de drogas

Neste sábado (30), na MS-164, em Maracaju, Jlui César de 33 anos e Diensse Gomes de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar Rodoviária, por tráfico de drogas. Eles tentavam transportar mais de 150 kg de droga até Minas Gerais.

Durante a Operação Hórus, foi dada ordem de parada ao condutor de um veículo GM/D10, placas de Ponta Porã.

Na abordagem, os policiais suspeitaram da versão apresentada e do nervosismo do casal. Ao fazer uma busca minuciosa no veículo, foram encontrados em um fundo falso na carroceria, diversos tabletes de maconha e alguns sacos de skank. Após pesagem, foi totalizado 148 kg de maconha e 5,5 de skank (super maconha).

Questionados, os autores alegaram que compraram a caminhonete recentemente, não tinham conhecimento do entorpecente e que estavam de mudança para Uberlândia – MG.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com as drogas e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Maracajú.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)