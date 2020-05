Polícia investiga morte de bebê de seis meses após queda de carrinho

A Polícia Civil de Três Lagoas, cidade distante a 327 quilômetros de Campo Grande, está investigando a morte de um bebê de seis meses de vida, que aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, dia (29). As primeiras informações, são de que a criança teria sofrido uma queda.

O bebê estaria com a babá e quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local, a mulher teria saído gritando pela rua que teria matado a criança. Não houve tempo para socorro e o bebê morreu no local. Uma equipe da perícia esteve na casa e realizou os procedimentos necessários.

Conforme as informações do site Rádio Caçula, em uma das versões, o bebê estaria no carrinho, brincando com um móbile e teria se enroscado. Ele teria morrido asfixiado durante o acidente. A outra versão apresentada seria que a criança teria caído do colo da babá.

(Karine Alencar com o Dourados News)