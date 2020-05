Quando os pets têm problemas renais

Determinadas raças de cães possuem predisposição familiar, ou racial que podem favorecer a formação de cálculos no trato urinário

Pode parecer estranho, mas é bastante comum encontrarmos animais com doenças no aparelho urinário. O cálculo renal, como é conhecido dentro da medicina, ocorre em grande escala nos animais, sendo um dos principais motivos das entradas de emergência em clínicas e hospitais veterinários.

De acordo com a médica veterinária e professora do curso de medicina veterinária, Dina Regis, os rins são responsáveis por funções importantíssimas no organismo, como filtração do sangue, controle do pH sanguíneo, domínio da pressão arterial, da quantidade de águas e minerais do corpo e outras funções. A perda de uma delas pode interferir na saúde como um todo.

Por isso é tão importante estar atento ao sistema renal do seu cão, ou gato. “O sistema urinário dos animais domésticos têm a habilidade de formar urina concentrada junto com a diminuição na frequência de micção e pode ser causado por tipos diferentes de agregados minerais, que podem precipitar-se para formar cristais. Se estes cristais não forem excretados, podem agregar-se em concreções sólidas, conhecidas então como cálculos. Há uma série de fatores que contribuem para a formação dos cálculos urinários, como o pH da urina, consumo reduzido de água e tipo de dieta do animal”, explica a profissional.

A veterinária pontua que pode haver formação de cálculos em qualquer região do trato urinário dos animais. “Apenas 5 a 10% do problema é comumente encontrado nos rins e ureteres, sendo que o cão tem uma grande incidência de cálculos na bexiga”.

Sintomas de cálculo renal

Determinadas raças de cães possuem predisposição familiar, ou racial que podem favorecer a formação de cálculos no trato urinário de cães. Quando um animal está com pedras nos rins, ele não apresenta sinais aparentes. Por isso é importante ficar atento aos sinais apresentados pelo bichinho.

Presença de sangue na urina;

Infecções urinárias recorrentes;

Necessidade frequente de fazer xixi (e quando urina, sai pouca quantidade toda vez);

Dificuldade e dor na hora de urinar;

Vômitos;

Inflamação na área do abdômen.

O que fazer para ajudar seu ‘amigo’ a se livrar do problema

Quando se confirma o diagnóstico, é possível tratar o problema de diversas maneiras, conforme o tipo e o tamanho dos cálculos renais.

Tratamentos buscam destruir essas formações

A radiografia e a ultrassonografia são os métodos mais empregados para o diagnóstico do cálculo renal. O tratamento cirúrgico deve ser levado em consideração se a dissolução farmacológica não for possível ou quando os cálculos forem grandes a ponto de causar obstrução uretral. O tratamento consiste na retirada do cálculo por procedimentos cirúrgicos. Os cálculos renais podem ser removidos com tratamento cirúrgico.

(Texto: Bruna Marques)