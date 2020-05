Obesidade está entre fatores de risco para agravar covid-19

Especialistas avaliam que tecido adiposo fragiliza o sistema imunológico dos obesos

A obesidade está relacionada a uma série de doenças como cardiopatias, hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, dentre outras. Boletim do Ministério da Saúde, divulgado no último mês, mostra que o excesso de peso é um importante fator de risco para a Covid-19.

De acordo com a médica infectologista e professora do curso de medicina da Uniderp, Íris Bucker, a obesidade é uma doença crônica que implica em uma inflamação contínua no organismo, o que leva o aparecimento de diversas doenças e influência diretamente o sistema imunológico.

“A obesidade está associada à diminuição da capacidade de se encher os pulmões de ar. Em pacientes com obesidade abdominal importante, a função pulmonar é ainda mais comprometida quando eles estão deitados devido à diminuição da movimentação do diafragma, músculo responsável pela respiração, dificultando a ventilação. Além disso, o aumento de substâncias inflamatórias no sangue, associadas à obesidade pode contribuir para a maior chance de gravidade nas infecções por Covid-19”, revela a especialista.

Esta não é a primeira vez que a obesidade está relacionada com uma infecção viral. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 2009, estudos já alertavam sobre a relação entre a H1N1 e a doença. Neste momento em que enfrentamos uma pandemia, Íris ressalta que e preciso um cuidado especial com os obesos, pois eles estão no sim no grupo de risco.

“Eles devem seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, como: lavar as mãos com frequência, usando água e sabão, ou com álcool em gel a 70% de 40 a 60 segundos; evitar aglomerações; evitar contato com pessoas com sintomas de gripe; evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos sem higienizá-las; evitar apertos de mão, abraços e beijos ao cumprimentar as pessoas; ao espirrar e tossir, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou com lenço, em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos. Além disso, fazer o uso de máscaras ao sair de casa”, salienta.

Medidas que pessoas com sobrepeso devem adotar para reduzirem o risco de contrair coronavírus

Nesse momento de apreensão e estresse que todos nós estamos passando, pode ser mais difícil perder peso, então, na medida do possível é preciso que as pessoas adotem medidas saudáveis.

Conforme o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Rafael do Nascimento, obesos devem fazer atividades físicas em casa, mas há algumas restrições.

“É importante o exercício físico, mas sempre com conhecimento e acompanhamento, principalmente, em se tratando de populações especiais, como hipertensos, cardiopatas, gestantes, idosos e obesos, para não afetar a saúde. As pessoas com obesidade possuem restrições na prática da atividade física, pois há riscos como lesões ortopédicas e musculares, e, também, problemas cardíacos, que, além de serem um prejuízo para o corpo, podem desmotivar a pessoa”, explica o professor.

Para manter a saúde, Rafael aponta algumas dicas de como se exercitar corretamente em casa, durante o isolamento social. Antes de começar, alongue-se.

Exercícios aeróbicos

São exercícios mais leves e mais prolongados, onde o que faz a diferença é a duração dos movimentos, não a intensidade. É importante começar aos poucos, com intensidade leve a moderada dependendo do nível de condicionamento físico. Recomenda-se uma caminhada dentro de casa mesmo, seja no quintal ou em algum corredor, indo e voltando. Outros exemplos para atividade física aeróbica dentro de casa são: pular corda, fazer polichinelo, subir e descer escadas, dançar e, até mesmo, algumas atividades lúdicas, brincadeiras com a família.

Musculação

Antes de eliminar a gordura, é necessário criar força, para evitar lesões. A musculação fortalece e aumenta a massa livre de gordura, preparando o corpo para outras atividades. Uma ideia para fazer musculação em casa, é encher garrafas Pet de água e fazer uma sequência de exercícios de força. Elas podem ser movimentadas sozinhas ou dentro de uma mochila, que terá a alça como pegador.

Repouso

Após fazer a musculação, há um aumento no metabolismo, o que gera a queima de gorduras durante o repouso. Além disso, é importante repousar, para ter força e disposição no dia seguinte, portanto respeite seu corpo, seus limites e seu descanso. Durante o sono, nosso corpo trabalha pesado.

Respiração

Manter a frequência da respiração é fundamental, pois a obesidade pode afetar o sistema cardiorrespiratório, por exemplo. Se tiver muito ofegante em algum exercício, pare, descanse e diminua o peso e/ou a intensidade. Durante o descanso, entre séries, procure respirar corretamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. É interessante também trabalhar com exercícios respiratórios em casa. Comece puxando o ar pelo nariz, contando de forma lenta até quatro e segure-o nos pulmões por mais quatro segundos. Solte-o lentamente pela boca, enquanto conta quatro segundos e, após esvaziar os pulmões, mantenha-se assim por mais quatro.

Alimentação

A alimentação influencia muito na resposta para a atividade física. Cada um responde de uma forma e precisa de determinada quantidade de alimentos, então o acompanhamento nutricional é bastante importante para a melhora na saúde.

Lembre-se: cuidar da saúde mental também é fator importante.

(Texto: Bruna Marques)