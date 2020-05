Mais de 50 mil profissionais de saúde pegaram covid na Espanha

Mais de 51 mil profissionais de saúde contraíram coronavírus (covid-19) na Espanha desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde do país divulgou nesta sexta-feira (29) que o total dos profissionais contaminados chegam a 51.482.

“Os casos entre os profissionais de saúde têm que ser diagnosticados com cuidado: eles não são apenas expostos no trabalho, mas também fora”, disse Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde.

Desse total, 85% já recebeu alta, 4.730 estão internados e 631 estão na UTI.

O governo da Espanha anunciou ontem (28) que o país voltou a registrar apenas uma morte nas últimas 24 horas na última semana em decorrência da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. No total, são 238.564 casos e 27.121 mortes causadas pelo vírus.

