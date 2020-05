Funsat lança chat para atendimento online sobre assuntos voltados ao trabalhador

Em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia e da Informação (Agetec), a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), implantou um Chat de atendimento online para a população ter acesso a mais um canal de serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho, que pode ser acessado no www.campogrande.ms.gov.br/funsat.

O objetivo é facilitar o encontro de respostas as dúvidas quanto aos serviços voltados ao trabalhador, bem como colaborar com o distanciamento social para o controle da disseminação do novo coronavírus (covid-19) na Capital, evitando atendimentos presenciais que podem ser resolvidos de forma digital.

Funções

Pelo Chat, o usuário poderá agendar o seu atendimento de solicitação do Benefício do Seguro Desemprego nas situações de Requerimento Formal, Ata Judicial ou Doméstico. Os demais casos relacionados, tais como: Notificação de Divergências Cadastrais ou Notificação Confirmação no posto, o usuário será orientado a encaminhar os documentos por foto ou arquivo para o e-mail de atendimento, onde nossos técnicos irão verificar e buscar a solução junto ao órgão competente.

Poderão também ter esclarecimento de algumas dúvidas relacionadas ao acesso Carteira de Trabalho Digital. Estas são as opções inicias de serviços que podem ser esclarecidos pelo Chat, em breve será possível obter outros serviços como: informações detalhadas sobre as vagas disponíveis no site e acesso para os empregadores e empresas poder disponibilizar novas vagas de emprego por este sistema.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)