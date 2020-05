Família que contraiu COVID-19 comemora cura após 30 dias

Nas redes sociais, a dona de um salão de beleza em Ribas do Rio Pardo comemorou a vitória da família que havia se contaminado pelo novo coronavírus. Foram 30 dias de isolamento até a confirmação dos médicos de que eles não transmitiam mais o vírus. Elaine Rosas Farias, de 31 anos, os dois filhos, de 13 e três anos, e o avô, de 76, foram infectados após o marido, de 37 anos, contrair a doença no trabalho. O único da família a testar negativo foi o irmão de Elaine, de 25 anos. A comemoração veio em forma de um vídeo em sua rede social em que agradece as pessoas que oraram pela saúde da família. “Obrigada por todas as orações, obrigada por toda a ajuda que a gente teve, obrigada a equipe médica”, disse no vídeo. Atualmente, Ribas do Rio Pardo tem 11 casos confirmados pelo novo coronavírus, desses, nove já estão curados.

O “vídeo celebração” virou destaque de sites locais como o Rio Pardo News, com repercussão na cidade. Segundo Elaine, o primeiro a dar positivo foi em abril ainda. “No dia 30 de abril, ele começou apresentar os primeiros sintomas, tendo febre de 40°C e dor de cabeça. Fomos no médico e ele ficou de quarentena, realizaram o exame, e, após uma semana, o povo aqui de casa começou adoecer também, com os mesmos sintomas”, lembrou. A dona do salão de beleza conta que um colega de trabalho do marido adoeceu primeiro e falou que se desse positivo no exame dele, o homem também estaria doente. “Eu entrei em contato com a vigilância de saúde daqui e contei, foi quando eles vieram e realizaram o exame que deu positivo. Quatro dias depois, realizaram exames no restante da família que deu positivo, menos no meu irmão”, comentou.

A família sentiu desespero quando receberam a notícia de que dos seis membros, cinco estavam infectados, incluindo criança, adolescente e idoso. “A gente vê noticiar que a doença está avançando, está matando, então o desespero foi muito grande. Orientei a minha família a lutar, pedir a Deus, e procurar remédios caseiros para melhorar a imunidade”, contou. Dos membros, o único que precisou de hospital foi o marido de Eliane. “Meu avô quase não teve sintomas”, citou.

A família acabou pegando dois isolamentos de 14 dias cada, no qual foram acompanhados, e avaliados. Mesmo sem a aplicação de novo exame, Elaine explicou que a família só foi liberada pelos médicos após 10 dias sem apresentar sintomas da COVID-19. Para alertar os demais nas redes sociais sobre os riscos do vírus, Eliane tinha feito um primeiro vídeo orientando as pessoas não saírem de casa e tomar os cuidados necessários. Após o isolamento, um segundo vídeo foi publicado no Facebook para agradecer a todos que fizeram oração e estava na torcida pela família.

