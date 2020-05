Taxas de distanciamento social estagnam e casos de Covid-19 disparam

A taxa de isolamento social em Mato Grosso do Sul segue estagnada em todo o Estado. O patamar continua no mesmo índice dos dias normais antes da pandemia chegar ao Estado. No ranking das unidades da federação desta quarta-feira (27), MS aparece com taxa de isolamento social de 37,4%, na 25° posição.

O índice segue na contramão do cenário considerado ideal por autoridades mundiais de saúde para reduzir a velocidade do contágio do vírus. Se o isolamento social modelo é de 70%, a movimentação nas ruas deveria ser de apenas 30%, mas não é isso que vem ocorrendo, e o Estado tem anunciado uma média diária de 80 novos casos nos últimos cinco dias.

Nos municípios mapeados no interior do Estado a taxa de recolhimento para a quarta-feira foi de 28,6% (Sonora) a 56,7% (Taquarussu). Nem as cidades com maior incidência de casos confirmados do novo coronavírus tem atingido boas taxas de isolamento: Campo Grande (36,5%), Guia Lopes da Laguna (36,9%), Dourados (40,7%), Três Lagoas (41,7%) e Fátima do Sul (45,6%). Confira aqui a relação completa das cidades.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)