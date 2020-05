SES divulga novo mapa hospitalar para combate ao covid-19

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28/5) o mapa que mostra o atual dimensionamento da quantidade de leitos em relação ao atual cenário e a projeção do avanço da pandemia.

O Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI referente ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus revela que, somando os leitos disponíveis com os de ampliação, Mato Grosso do Sul tem uma estrutura composta por 1.343 leitos.

Na distribuição publicada hoje dos leitos já existentes estão disponíveis 670 leitos clínicos adulto, 138 leitos clínicos pediátrico, 229 leitos de UTI adulto e 10 leitos de UTI infantis. Em ampliação: 232 leitos clínicos adulto; 14 leitos clínicos pediátrico; 50 leitos de UTI adulto.

A readequação do mapa mostra que alguns leitos que antes estavam em ampliação ficaram prontos e agora estão disponíveis para utilização, dentre eles os 177 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde. De acordo com a SES, a nova lista traz uma readequação, resultado da análise do quadro e realidade epidemiológica de cada município e que, por isso, a lista é dinâmica e varia de acordo com o avanço da pandemia e necessidade de internação de cada localidade.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as estratégias e iniciativas adotadas pelo Poder Público no combate à doença representará em uma melhor estruturação do Sistema Único de Saúde. “O legado do coronavírus não será mortes e a queda em nossa economia. O verdadeiro legado será o fortalecimento do SUS em todo o Estado”.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)