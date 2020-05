MS registra 76 novos casos de covid-19 e total sobe para 1262

Mato Grosso do Sul registrou 76 novos casos do novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quinta-feira (28) aponta o total de 1.262 registros positivos para o covid-19.

De acordo com os dados, Campo Grande segue sendo o município com maior incidência de infectados (265), seguido por Guia Lopes da Laguna (226), Dourados (220), Três Lagoas (134), Fátima do Sul (51), Itaporã (45), Bonito (44), Jardim (30), Douradina (29), Corumbá (22), Ponta Porã (20). As demais regiões contabilizam até o momento menos de 20 registros.

As últimas atualizações revelam que dos 76 casos, Dourados e Guia Lopes da Laguna foram as duas cidades que tiveram mais exames positivos para o vírus respectivamente com 23 e 22.

Ao todo, a SES detém 5.695 notificações, 3.658 casos descartados e 512 em análise, além de 475 sem encerramento no sistema dos municípios.

O covid-19 já causou 18 óbitos no Estado, sendo o mais recente deles na última sexta-feira (22).

(Texto: Jéssica Vitória)