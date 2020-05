MPRJ recomenda a suspensão do retorno do Campeonato Carioca

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recomenda a suspensão do retorno do futebol carioca até que os órgãos públicos de saúde atestem a queda do número de contaminados e de óbitos.

A recomendação da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital é para o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e também para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A entidade manifestou-se nesta quinta-feira (28), por nota oficial, dizendo que ratifica “uma vez mais, seguir as diretrizes das autoridades municipais de saúde e que, no momento, por não ter autorização para realizar partidas do campeonato na cidade do Rio de Janeiro, mesmo que de portões fechados, sem a presença do público, não o fará (…) até que deixe de existir impedimento ilegal”.

No último domingo (24), quando se reuniu com 14 dirigentes do 16 clubes que participam do Campeonato Estadual, Crivella disse que o retorno do Carioca dependeria da curva de casos da covid-19 na cidade. No dia seguinte, os mesmos dirigentes se reuniram com integrantes da Ferj por videoconferência e chegaram ao consenso de possível retorno da competição no dia 14 de junho, inclusive com a viabilidade de realização de jogos fora da capital.

O MPRJ ressalta ainda que o eventual retorno do Campeonato Carioca de Futebol de 2020, ainda que sem público nas praças esportivas, na atual “situação de Emergência’”em saúde em que se encontra o município do Rio de Janeiro, fatalmente incentivará a aglomeração de pessoas no entorno dos estádios em dias de jogos e a quebra das regras de isolamento social, e de outras medidas de prevenção à covid-19, gerando risco à vida e à saúde do torcedor.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)