Governo de MS aumenta testes de covid-19 em regiões com surto do vírus

Mato Grosso do Sul tem enfrentado um forte aumento nos casos de coronavírus (covid-19) e para conter o avanço da doença, o Governo está fazendo testes em massa na população, principalmente em regiões onde o vírus tem se espalhado mais rapidamente. A informação foi repassada nesta quinta-feira (28), pela secretária-adjunta de Estado de Saúde, Christinne Maymonne, em live nas redes sociais.

Atualmente são 1.262 casos confirmados em 47 municípios. A maior parte deles está concentrada em cidades das regiões Sudoeste e da Grande Dourados. “O crescimento foi muito rápido nos últimos dias, como prevíamos”, disse o secretário de Saúde de MS, Geraldo Resende.

Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), na próxima segunda-feira (1º), serão ampliadas as testagens convencionais (coleta de material do nariz) nos drives-thrus de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Além disso, testes rápidos também serão realizados nas unidades e com isso, a SES desenvolve estratégias de combate ao novo vírus.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)