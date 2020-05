Covid-19: EUA chegam a 100.446 mortes e quase 1,7 milhões de casos

O número total de casos confirmados do novo coronavírus nos Estados Unidos aumentou para 1.698.523, de acordo com a última atualização do CDC (Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês). Já o número de mortes causadas pela covid-19 chegou a 100.446.

Em relação a ontem, foram 19.680 novos casos confirmados da covid-19 no país, um crescimento de 1,1%. O ritmo é maior do que o registrado no dia anterior: de anteontem para ontem o aumento foi de 0,9% (de 1.662.414 para 1.678.843 casos).

O ritmo de mortes também subiu em relação aos dados anteriores, com aumento de cerca de 1,4% (99.031 para 100.446). De anteontem para ontem, o crescimento foi de 0,7% (98.261 para 99.031).

O estado de Nova York é, de longe, o que registra o maior número de casos oficiais da covid-19, com um total de 367.994, seguido pela cidade de Nova York (202.997 casos) e Nova Jersey (156.628 casos).

Considerados os casos oficiais e as mortes, a taxa de letalidade da covid-19 nos EUA é de 5,9%.

O maior pico de novos casos de coronavírus foi registrado no dia 5 de abril, quando o país confirmou 63.455 novos infectados pela doença.

