‘Vai ter mais’, diz Bolsonaro sobre ação da PF no Rio

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, que vão “ter mais” ações da Polícia Federal como a ocorrida no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (26), a corporação cumpriu mandado de buscas e apreensão no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel (PSC), e em outros endereços ligados ao governo do estado.

Um apoiador que fazia parte da plateia em frente à residência oficial na manhã desta quarta-feira (27) agradeceu à PF “pela ação que tomou ontem no Rio de Janeiro contra aquele governador que não quer nada”.

“Vai ter mais. Enquanto eu for presidente, vai ter mais. Isso não é informação privilegiada não. Vão falar que é informação privilegiada”, disse Bolsonaro em resposta, ao som de aplausos.

(Texto: Notícias ao Minuto)