São Paulo chega a 6,7 mil mortes por covid-19

Nesta quarta-feira (27), o número de óbitos pelo novo coronavírus no estado de São Paulo chegou a 6.712. Além de 89.483 casos confirmados pela covid-19, registrados em 515 dos seus 645 municípios.

São Paulo tem, até este momento, 4.686 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e 7.707 em enfermaria. O total de altas, de pacientes que foram assistidos em hospitais do estado com confirmação do novo coronavírus, somou 18.245 pessoas.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a covid-19 é de 73,2% no estado e de 87,6% na Grande São Paulo.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)