Mãe de Mel Maia vai emancipá-la aos 16 anos

Larissa Manoela, Maisa Silva e Klara Castanho são exemplos de famosas que foram emancipadas, assim como acontecerá com Mel Maia. Essa medida é comum para atrizes menores de idade, porque permite que elas tomem decisões, como viajar sem acompanhante, morar sozinha, assinar documentos e ter sua própria empresa, sem precisar da aprovação dos pais.

“Queremos emancipá-la, sim, se for para ajudá-la a acelerar uma documentação, a gente vai fazer. Os produtores de fora falam que isso facilita e muito para os trabalhos”, afirmou Débora, mãe da atriz de 16 anos. Mas, devido ao período de isolamento social, isso não deve acontecer por enquanto. “Até recebia a ajuda de uma produtora para que um funcionário do cartório venha com a papelada aqui em casa, mas como agora não vai precisar, vamos dar uma segurada”, explicou.

No entanto, ela disse que a emancipação não vai mudar muita coisa para Mel, que continuará contando com os pais. “Decidimos que vai continuar tudo normal. A Mel é uma mistura de adolescente amadurecida e menina. Ela sempre toma decisões junto com a gente. O que ela diz é que assim será para vida inteira“, comentou.

(Texto:Ana Beatriz rodrigues com informações da Revista Capricho)