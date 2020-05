Inmet prevê tempo claro em todas as áreas do Estado

A quarta-feira (27) será de tempo firme em todas as áreas do Estado. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada na região sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas claro a parcialmente nublado.

O frio continua, especialmente durante a madrugada e início da manhã com mínima de 4°C e máxima de 28°C, com tendência a ligeira elevação.

A umidade do ar continua atingindo estado de atenção nas horas mais quentes do dia. Os índices podem variar entre 90% e 30%. Nesse nível recomenda-se ingerir muita água, evitar aglomerações, e redobrar atenção com idosos e crianças.

Em Campo Grande, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas registrando a média mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.

(Texto: João Fernandes com assessoria)