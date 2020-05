Dívida Pública Federal cai em abril e vai para R$ 4,16 tri

O endividamento do governo caiu pelo segundo mês seguido, motivado pela concentração de vencimentos de papéis e a baixa emissão de títulos causados pela crise do novo coronavírus (covid-19). A Dívida Pública Federal (DPF), que inclui o endividamento interno e externo do governo federal, recuou 1,28% em abril, na comparação com março, informou nesta quarta-feira (27) a Secretaria do Tesouro Nacional. Diante disso, o estoque passou de R$ 4,215 trilhões para R$ 4,161 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi), que é a parte da dívida pública em títulos no mercado interno, caiu 1,57% em abril, passando de R$ 4,006 trilhões para R$ 3,944 trilhões.

De acordo com o Tesouro, a queda é devido ao resgate líquido de R$ 81,83 bilhões na DPMFi. Esse resgate foi parcialmente compensado pela apropriação positiva de juros (quando os juros da dívida são incorporados ao total mês a mês), no valor de R$ 19,03 bilhões.

O resgate líquido de títulos da Dívida Pública Mobiliária Interna deu-se pela diferença entre o total de novos títulos resgatados (embolsado pelos investidores) – R$ 121,69 bilhões – em relação ao volume de novos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que somou R$ 39,03 bilhões. Por causa da volatilidade do mercado, o Tesouro tem feito menos leilões para não aceitar as taxas pedidas pelos investidores.

O estoque da Dívida Pública Federal Externa (DPFe), em circulação no mercado internacional, aumentou 4,23%, passando de R$ 208,29 bilhões para R$ 217,11 bilhões de março para abril. O principal motivo foi a alta de 4,39% do dólar no mês passado. A moeda norte-americana é o principal fator de correção da dívida externa.

Por meio do programa de recompra, o Tesouro adquire de volta papéis que ainda não venceram para tranquilizar o mercado. Além de fornecer um referencial para os juros de mercado, essas operações reduzem as perdas de investidores com a oscilação de preços em papéis prefixados e indexados à inflação.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)