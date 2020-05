Datafolha: 60% dos brasileiros apoiam a adoção do lockdown

A adoção do lockdown, quando o isolamento social se torna obrigatório, é aprovada por 60% dos brasileiros para combater a propagação do novo coronavírus, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha entre segunda e terça-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O levantamento mostrou que 36% não querem a adoção da medida, enquanto 2% não souberam responder e 1% consideram indiferente. O apoio é menor entre os que ganham acima de 10 salários mínimos, 50% dessa classe não querem o lockdown. Porém, 47% se mostram a favor.

Os dados mudam de região por região também. No Nordeste, região em que a população é majoritariamente contra o governo Jair Bolsonaro, 59% defende o lockdown. Já na região Sul, reduto do atual presidente, a medida tem aprovação de 54%.

Existe diferença quando se trata da ocupação dos entrevistados. 55% dos empresários rejeitam o lockdown, a medida tem adesão de 38% da classe. Os estudantes contemplam a maior fatia de aprovação com 83%.

No entanto, mesmo com a maioria aprovando o lockdown, a pesquisa mostra uma queda no isolamento social. 35% afirmam que estão se cuidando, mas estão saindo de casa. Nos levantamentos anteriores, esse índice nunca passou de 27%.

O grupo que afirma que só vai para a rua quando é inevitável contempla 50% dos entrevistados, ficando no mesmo patamar das outras pesquisas. Mulheres estão no grupo que saem menos.

(Terra)