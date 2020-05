Contra o covid SES realiza compra de produtos hospitalares

Foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (27.05) a aquisição, por compra direta, de mais de 2,7 milhões de unidades de produtos hospitalares que serão utilizados no combate ao coronavírus no Hospital Regional de Campo Grande, unidade de referência para o tratamento da doença.

Os chamados correlatos hospitalares adquiridos envolvem mais de 70 itens, que vão de sondas, soluções fisiológicas e glicosada a seringas, micronebulizadores a fraldas descartáveis. O total das compras realizadas com três empresas é de R$ 4.982.684,40 (quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

As informações completas sobre o processo de compra estão disponíveis no Portal da Transparência e será disponibilizado no site http://www.comprascoronavirus.ms.gov.br/.

Foi divulgada, ainda, no Diário Oficial de hoje, a aquisição de aproximadamente 450 mil frascos/bolsas de Solução de ringe, fisiológica e glicosada, no valor total de R$ 1.259.610,40 (hum milhão, duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e dez reais e quarenta centavos).

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)