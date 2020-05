Choque prende quadrilha com três toneladas e meia de maconha

Na começo desta semana, o Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu quatro suspeitos e com eles aproximadamente três toneladas e meia de maconha, uma arma de fogo cal.38, munições, balança de precisão, dinheiro e celulares.

De acordo com o registro dos policiais, eles receberam uma denúncia que um local servia de depósito de cargas roubadas e furtadas e que naquele momento havia um caminhão descarregando alguma mercadoria dentro de uma oficina.

No local, os agentes avistaram o caminhão com as características informadas e quatro indivíduos próximo, onde foram abordados dois indivíduos, enquanto outros dois tentaram fugir, porém os policiais conseguiram captura-los.

Na oficina denunciada, foram localizadas uma arma de fogo, mais drogas, uma balança de precisão e oito aparelhos celulares, sendo que um dos autores, dono da oficina assumiu ser de sua propriedade. Com os autores foram também localizadas quantidades alta em dinheiro nacional e internacional e a droga apreendida que totalizou 3.428,30 quilos.

Aos policiais, os autores relataram que pegaram a carga de entorpecentes no Paraguai, fronteira com Brasil em Ponta Porã e seria distribuído em Campo Grande. Diante dos fatos, todos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal para as devidas providências.

(Texto: João Fernandes com assessoria)