Câmara aprova aumento do salário mínimo para R$ 1.045

O Plenário da Câmara aprovou terça-feira (26) a MP 919/20, que aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.045 em 2020. A matéria, aprovada na forma do projeto de lei de conversão do deputado Coronel Armando (PSL-SC), será analisada agora pelo Senado.

O aumento, válido desde 1º de fevereiro deste ano, segue a variação do Índice Nacional do Preços ao Consumidor (INPC) para 2019. Em janeiro de 2020, o valor foi de R$ 1.039, proposto pela MP 916/19. A edição da MP 919/20, em fevereiro, corrigiu o valor para R$ 1.045, representando uma alta nominal de 4,7% em relação ao mínimo de 2019.