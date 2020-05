Polícia Militar apreende 33,5 kg de maconha

A Polícia Militar de Coronel Sapucaia apreendeu, nesse domingo (24), 33,5 kg de maconha em uma abordagem a veículo.

Conforme ocorrência, a equipe realizava policiamento ostensivo e preventivo quando abordou um VW Gol com placas de Cantagalo PR com dois ocupantes de 34 e 37 anos. Condutor, passageiro e veículo foram checados, mas nada de irregular foi constatado.

Entretanto, os abordados demonstraram nervosismo e deram informações desencontradas sobre a viagem. Diante disso, os policiais iniciaram uma revista minuciosa no interior do veículo e localizaram 51 tabletes de maconha em compartimentos ocultos (mocós), no interior das portas e da tampa do porta-malas.

Para os policiais, os autores afirmaram que vieram a fronteira para comprar a droga, transportar até a cidade de Cantagalo, onde pretendiam comercializá-la.

Diante do flagrante, os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências investigativas e judiciais.

