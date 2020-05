Ministro da Infraestrutura aposta no sucesso da venda de aeroportos

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que aposta no sucesso de transferir os 43 terminais atualmente administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) à iniciativa privada. Se isso acontecer, o ministro acredita que não será afetado pela crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (covid-19).

“Por mais surpreendente que possa parecer, digo que nós vamos arrebentar na venda de aeroportos”, disse Freitas, durante seminário virtual com investidores do banco Santander, realizado na manhã desta segunda-feira (25).

Para Tarcísio, mesmo que as pessoas possam achar estranho, a questão é agir com ‘ousadia’. “[Vai ter quem diga] “Como assim? O mercado aéreo parou e vocês vão vender aeroportos?”. E eu respondo, vamos. E vamos vender pra caramba. Vamos vender muito. Vamos vender os 43 aeroportos. Por uma razão simples, ousadia”, disse o ministro, destacando que a oferta brasileira atrairá investidores estrangeiros em busca de boas oportunidades de negócio.

“Lógico que [o setor aéreo] é o mais atingido pela crise e é o mais vulnerável a uma questão comportamental, mas tanto nós [o governo], quanto as empresas aéreas, vamos vir com os protocolos, os procedimentos de segurança e, então, aos poucos, o movimento vai ser retomado”, apostou Freitas, garantindo que o governo vai extinguir a obrigatoriedade de que 15% do capital do grupo econômico que assuma um aeroporto pertença a uma empresa aeroportuária.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)