Impacto da pandemia no interior ainda está por vir

Nesta segunda-feira (25), o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que o impacto do coronavírus em cidades do interior ainda está por vir.

Em videoconferência realizada em comemoração aos 120 anos da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Pazuello falou que a pandemia tem 3 etapas: preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais, e impacto no interior. Segundo ele, o Brasil está na 2ª etapa.

“Nós temos o impacto das capitais e regiões metropolitanas. Esse impacto ele vai passar e nós vamos ter o espraiamento disso de alguma forma para o interior, e vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e regiões metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá”, afirmou o ministro.

Segundo ele, é preciso se preparar. “Não podemos esquecer que vem ainda o impacto do interior. E aí a gente tem de estar preparado para isso”, disse.

O Brasil é o 2º país mais atingidos pela pandemia de covid-19. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, até a manhã desta segunda-feira (25.mai), foram registrados 360 mil casos e 22.666 mortes.

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)