Casa Branca diz que Brasil é “um dos maiores parceiros”

Depois do anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil, o Conselho Nacional de Segurança norte-americano destacou, em postagem no Twitter, a parceria entre os 2 países e disse que a medida é provisória

“O Brasil é um dos nossos parceiros mais fortes do mundo. Donald Trump

implementou restrições temporárias a estrangeiros que viajam do Brasil para a proteção compartilhada dos americanos contra à covid-19, semelhante às restrições atuais com outros países”, diz a postagem.

O órgão comentou sobre a doação de ventiladores feitas pelos Estados Unidos ao Brasil e disse, que em breve, os países irão fortalecer ainda mais as parcerias.

“A Administração está doando 1.000 ventiladores do povo americano para ajudar o Brasil com suas necessidades médicas. Os Estados Unidos reconhecem os fortes esforços do governo brasileiro e em breve fortalecerão ainda mais nossa parceria em defesa e comércio.”, afirmou.

A doação foi comemorado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Na manhã desta 2ª feira (25.mai), o presidente Jair Bolsonaro compartilhou, no Twitter, uma postagem do Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Filipe G. Martins, que afirma que as restrições impostas pelos EUA também já foram adotadas pelo Brasil.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Poder 360)