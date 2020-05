Barreiras sanitárias contra covid-19 são intensificadas em MS

Na semana em que as barreiras sanitárias completam três meses de operação, o número de abordagem chega próximo a um milhão de atendimentos realizados nas 17 unidades criadas pelo Governo do Estado, e as ações estão sendo intensificadas na região onde a doença vem avançando. Até o momento não foi identificado nenhum caso positivo para Covid-19 durante a ação.

Para o presidente da Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar Hugo Djan, não há dúvidas de que as barreiras sanitárias tem sido um dos principais fatores para evitar o avanço da coronavírus em Mato Grosso do Sul. As barreiras foram implantadas no dia 30 de março no aeroporto da Capital e no dia 1º de abril nas vias terrestres.

“As barreiras foram viabilizadas pelo nosso governador Reinaldo Azambuja para criar a primeira defesa da sociedade sul-mato-grossense perante a pandemia. De todas as ações feitas pelo Governo do Estado, as barreiras são uma das principais”, pontua Djan.

Dados divulgados pela CCS/MS revelam que até o momento 732.515 mil pessoas foram abordadas em 363.397 mil meios de transportes. A principal porta de entrada de pessoas continua sendo nas divisas com o Estado de São Paulo. Três Lagoas e Bataguassu registraram, juntas, 336.429 mil pessoas que passaram pelas barreiras.

Em Guia Lopes da Laguna, município que tem apresentado elevado número de casos, com o reforço na barreira sanitária registrou 4.554 mil abordagens a pessoas. E o Aeroporto Internacional de Campo Grande 7.225 mil pessoas abordadas em 70 aeronaves.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)