Após superar Covid-19, Claudia Raia mantém isolamento

Nessa segunda-feira (25), durante entrevista no programa Encontro, a Claudia Raia diz continuar em isolamento com a família, mesmo após ter se curado da covid-19.

“Continuamos dentro de casa, porque tem as outras pessoas. Dizem, ninguém sabe muito sobre essa doença, que a pessoa que teve fica imunizada. Nem sabemos por quanto tempo. Mas tem as outras pessoas. Eu não recebo mais, mas o que eu tocar pode estar infectado, infectar outra pessoa. Os cuidados são os mesmos — máscara, lavar a mão o tempo todo, e ficar dentro de casa”, disse.

No programa, ela também contou sobre os sintomas do novo coronavírus que sentiu: “Eu tive dor de cabeça, tosse, dor nas pernas. No quinto dia eu já estava super bem”. “O Jarbas [Homem de Mello, marido] teve uma coisa mais extensa, uma febre. Ficou dez dias mole, tudo cansava. Depois de dez dias, maravilhoso”, completou na sequência, falando sobre o marido.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)