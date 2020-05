Bolsonaro rebate STF e cita abuso de autoridade

O presidente Jair Bolsonaro publicou na manhã deste domingo (24) trecho da lei de abuso de autoridade. No Twitter e Facebook, ele cita o artigo 28 da Lei 13.869/2019 que estabelece como crime “divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova”. A postagem pode ser vista como recado ao ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello, que liberou a gravação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.

A postagem traz a foto de 1 artigo da lei, que proíbe a exposição da “intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investiga ou acusado: pena – detenção de um a quatro anos“.

Após fazer a postagem, o presidente deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero e sobrevoou a Esplanada dos Ministérios. Depois, como de costume, encontrou os apoiadores na Praça dos Três Poderes. No local era realizada manifestação pró-governo e que incluía faixas com críticas ao Congresso e ao Supremo.

Bolsonaro estava sem máscara e provocou aglomeração no local. Brasília tem 5.605 diagnósticos de covid-19. Por decreto do governador, a população cumpre medidas de isolamento social para evitar a expansão da doença.

(Texto: Poder 360)