Reino Unido registra 351 novas mortes por covid-19

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus (covid-19) no Reino Unido aumentou em 351, elevando o total para 36.393. As informações foram divulgadas pelo ministério da Saúde do país.

Ao todo 254.195 pessoas testaram positivo para o vírus conforme o balanço mais recente de sexta-feira (22). O país soma 41.000 mortes e é um dos mais afetados no mundo pelo coronavírus .

Devido aos altos números decorrentes do vírus, o governo está sendo duramente criticado, por isso o mesmo começou a contribuir com milhões de libras do dinheiro público para incentivar os seus pesquisadores na corrida global por uma vacina para a doença.

A Universidade de Oxford e o Imperial College de Londres integram a linha de frente da investigação, comemora o governo Boris Johnson.

