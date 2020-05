Mato Grosso do Sul passa para 858 pacientes com coronavírus

Os casos de coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul chegaram a 858, após um acréscimo de 53 novos casos nas últimas 24 horas. Outras 275 aguardam resultado do laboratório, 296 estão recuperadas, 512 em isolamento domiciliar e 36 permanecem internadas. As informações são do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (23) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A Capital lidera com 238 infectados. Em seguida está Guia Lopes da Laguna, com 144; Três Lagoas, com 104; Dourados, com 102; Bonito e Jardim, com 30 casos cada; Corumbá, 24; Itaporã, 19; Fátima do Sul, 16; Brasilândia, 15; Sonora, 13; Douradina, 12; Ribas do Rio Pardo, 11 infectados; Chapadão do Sul e Ponta Porã, com dez casos; Nova Andradina, nove; Coxim, oito; Batayporã e Ladário, seis; Bataguassu, cinco; Amambaí, Paranaíba e Sidrolândia, quatro; Vicentina, Deodápolis, Mundo Novo, São Gabriel do Oeste e Rio Brilhante, com três contaminados cada; Paraíso das Águas, Glória de Dourados, Bela Vista e Naviraí, com dois cada.

Por fim, Taquarussu, Jateí, Alcinópolis, Selvíria, Tacuru, Camapuã, Paranhos, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Miranda e Caarapó tem um caso registrado cada cidade.

Até o momento, o Estado tem 17 óbitos decorrentes da doença, sendo seis em Campo Grande; quatro no município de Três Lagoas, dois em Batayporã e o mesmo número em Brasilândia; um em Dourados, Vicentina e Paranaíba.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 8.019 notificações de casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 4.920 foram descartados após os exames darem negativo e 1.966 foram notificados, mas não foram encerrados pelos municípios.

Os 275 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

Novos casos

Guia Lopes da Laguna teve uma disparada nos casos, registrando 23 novos infectados. Desse total, 16 são homens entre 24 e 60 anos, e sete mulheres, com idade entre 21 e 53.

Bonito registrou 13 casos. Nove homens, entre 20 e 51 anos. Os outros infectados são quatro mulheres, a mais nova com 28 e a mais velha com 43.

Três Lagoas teve quatro novos casos,sendo três mulheres com idade de 15, 34 e 45, que estão em isolamento domiciliar; e um homem, de 20 anos, considerado recuperado.

Campo Grande contabilizou três contaminados. Uma mulher, de 52 anos, e um homem, de 60, que estão recuperados da doença. Um outro homem, de 33 anos, está em isolamento domiciliar.

Jardim conta com três casos. Todos homens, com idade de 36,39, 47. Rio Brilhante tem dois contaminados, um homem de 38; e uma mulher de 42 anos.

Brasilândia e Corumbá tiveram um novo caso. Uma mulher de 26 anos, e outra de 42. Dourados e Ladário também tiveram acréscimo de um caso, sendo de um homem de 57 anos, e outro de 40.

Exceto os recuperados, todos os outros casos estão em isolamento domiciliar.

(Texto: Izabela Cavalcanti)