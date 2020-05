Exportações não afetam mercado interno, diz ministra

Nessa sexta-feira (22), durante uma transmissão ao vivo na internet sobre oportunidades e perspectivas do agronegócio no cenário da covid-19, promovida pelo Instituto de Engenharia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o aumento das exportações agropecuárias do Brasil não ameaçam o abastecimento do mercado interno.

Segundo ela, o governo acompanha com atenção questões relacionadas ao abastecimento e aos preços para o consumidor final. “Além de abastecer o mercado interno, ainda estamos cumprindo os contratos com os parceiros internacionais e isso traz confiança para o Brasil nas relações comerciais”, disse.

A ministra acrescentou que todos os dias o ministério faz um diagnóstico para cada setor, na tentativa de prever o que pode vir no futuro, e afirmou que o acompanhamento dos estoques é fundamental para garantir a segurança alimentar do Brasil e o cumprimento dos contratos comerciais.

Segundo ela, o agronegócio brasileiro é um dos setores que estão mais preparados para contribuir com a retomada econômica do País no cenário pós-covid-19.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)