Caixa abre neste sábado para pagamento do auxílio emergencial

Para agilizar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, neste sábado (23), 901 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir ao público entre 8h e 12h. Serão atendidas as pessoas que fazem aniversário em maio, junho e julho. Clique aqui para conferir a lista das agência abertas.

O governo continua liberando aos poucos o pagamento da segunda parcela do auxílio, considerando o mês de nascimento do beneficiário. Quem não conseguir ir ao banco no dia correspondente ao mês de aniversário, poderá ir em algum dia posterior. No caso do pagamento do Bolsa Família, no entanto, o calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)